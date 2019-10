Exclusief voor abonnees Brugge-fan die vrouwen lastigvalt in Madrid blijkt agent 04 oktober 2019

In Spaanse media zijn filmpjes opgedoken van supporters van Club Brugge die zich dinsdag misdroegen in Madrid, waar Club in de Champions League speelde tegen Real. De fans vielen bedelende vrouwen lastig. Zo werd de hoofddoek van één van hen afgetrokken en werd er bier in hun bedelbekertjes gegoten. Eén supporter, die een blikje afpakte van een vrouw (foto), blijkt een politie-inspecteur te zijn van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Er wordt een intern onderzoek naar hem opgestart, aldus de politiezone, al blijft de agent voorlopig gewoon in dienst. Ook Club zelf is een onderzoek gestart. (AHK)

