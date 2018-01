Brug vol protest tegen het protest 00u00 0

Generaal Mohammad Ali Jafari, het hoofd van de Iraanse Revolutionaire Wacht, heeft "het einde van de opstand" in zijn land aangekondigd. Hij deed die uitspraak nadat er volgens staatsmedia in verschillende steden tienduizenden mensen op straat kwamen om hun steun te betuigen aan de huidige regering. Volgens de generaal waren er over heel het land in totaal maar 15.000 "oproerkraaiers". Jafari schoof, net als de hoogste geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei voor hem, de schuld in de schoenen van niet nader omschreven "vijanden". Een uithaal naar de VS, Israël en Saoedi-Arabië, zonder hen te noemen. Jafari haalde ook uit naar de Volksmoedjahedien of Moedjaheddin-i-Chalq, de belangrijkste gewapende Iraanse oppositiebeweging. Veel betogers hebben een opleiding gekregen van die oppositiebeweging, zegt Jafari. De generaal stelt dat de kopstukken opgepakt zijn en dat er "harde actie" tegen hen zal komen.

