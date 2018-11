Brug stort in na hevige regenval 26 november 2018

In het Italiaanse kustdorpje San Felice Circeo heeft hevige regenval gezorgd voor een serieuze grondverschuiving, waardoor een brug gewoon wegzakte. Het gat dat achterbleef, is acht meter diep. De Vigili del Fuoco, het nationale brandweerkorps van Italië, gaf gisteren deze spectaculaire foto vrij. Eén auto werd verzwolgen door de rivier. De bestuurder, die over de brug reed net op het moment dat die instortte, is nog steeds vermist. De andere inzittende wist zichzelf in veiligheid te brengen met de hulp van een motorrijder. De gewonde werd daarop naar het ziekenhuis gebracht, maar is wel buiten levensgevaar. San Felice Circeo, dat honderd kilometer ten zuiden van Rome ligt, telt amper 8.000 inwoners en is erg geliefd bij toeristen.

