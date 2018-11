Bruce Springsteen: "Zonder pillen lukt het niet" 30 november 2018

Bruce Springsteen (69) heeft twee keer een zware mentale inzinking gehad. Volgens The Boss zitten psychische problemen in zijn genen. Zijn vader leed aan schizofrenie. "In mijn familie moeten we daar alert voor zijn. Ik heb mijn kinderen in de gaten gehouden en met hen hebben we geluk gehad, maar dit zit al in mijn familie lang voor mijn vader."

HLN