BRT-journalist Paul Ghijsels overleden

Oud-journalist en gewezen BRT-presentator Paul Ghijsels is overleden. Dat meldt de openbare omroep VRT. Ghijsels was vooral bekend van het programma 'Van pool tot evenaar', dat hij van 1985 tot 1990 presenteerde. In de jaren 70 was hij ook journalist voor 'Het Journaal', waar hij zich vooral verdiepte in buitenlands nieuws en berichtgeving rond ontwikkelingshulp. Ghijsels was ook actief als cabaretier en kleinkunstzanger. Hij is 80 jaar geworden.

