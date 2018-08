Brouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond 10 augustus 2018

00u00 0

Terwijl de bierverkoop daalt, neemt het aantal Belgische brouwerijen almaar toe. Het voorbije anderhalf jaar kwamen er meer dan 50 bij - bijna uitsluitend kleinschalige, ambachtelijke bedrijven. In acht jaar tijd is het aantal zogenaamde microbrouwerijen zelfs bijna verdubbeld, tot zo'n 230. Hun doorgaans originele brouwsels vallen dan ook in de smaak, met dank aan onze veranderende levensstijl. In plaats van tien pinten te drinken op café, kiezen we immers vaker voor twee à drie speciaalbieren. Sommige brouwers gaan ver in hun drang naar creativiteit. Zo kan je bij brouwerij Toye in Kortrijk binnenkort een blond biertje