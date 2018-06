Brouwerij De Legende moet van naam veranderen 09 juni 2018

Brouwerij De Legende vzw uit Kapellen moet van naam veranderen. Dat heeft de rechter beslist, nadat Brasserie des Lègendes uit Ath een klacht indiende, omdat de naam voor verwarring zou kunnen zorgen. De brouwerij heeft nu drie maanden tijd om van naam te veranderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat een afgeleide van een bedrijfsnaam niet kan of mag gebruikt worden als een productnaam. "Het is heel moeilijk voor ons om hiermee om te gaan. We hebben vroeger nog speciaal naar die brasserie gereden om te kijken of we tot een akkoord konden komen, maar daar hadden ze geen oren naar", vertelt Eddy Leyssens van de brouwerij.

