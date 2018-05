Broos wil Akpala langer bij KVO, spits twijfelt 11 mei 2018

Zijn tiende seizoenstreffer scoren zat er woensdag niet in voor Joseph Akpala, toch speelde de Nigeriaan opnieuw een onderhoudende wedstrijd. De spits houdt tegenwoordig niet alleen Gano, maar ook Zivkovic - die omwille van een slechte trainingsweek zelfs niet geselecteerd werd - uit de ploeg. En dus wil KV Oostende een inspanning doen om Akpala langer aan de club te binden. Technisch directeur Hugo Broos deed de 31-jarige Nigeriaan een voorstel voor een contractverlenging van één seizoen. Akpala en zijn management weigeren voorlopig in te gaan op dit voorstel en deden een tegenvoorstel voor twee seizoenen: "Als ik nu voor één seizoen bijteken, dan zit ik volgend jaar rond deze tijd in dezelfde situatie", liet Akpala in zijn kaarten kijken. De aanvaller zit dit seizoen aan 9 goals. (TTV)

