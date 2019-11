Exclusief voor abonnees Broos staakt-het-vuren op Gazastrook 15 november 2019

Egyptische bemiddelaars zijn erin geslaagd om tot een bestand te komen tussen Israël en de Islamitische Jihad. Die laatste is een door Iran gesteunde Palestijnse militie actief op de Gazastrook.Die vuurde honderden raketten op Israël af, nadat het Israëlische leger dinsdag één van zijn leiders gedood had met een doelgerichte luchtaanval. De uitbarsting van geweld die daarop volgde, kostte in twee dagen tijd het leven aan 34 Palestijnen, onder wie zeker 8 kinderen. Aan Israëlische zijde vielen geen doden.Het zwaarste incident deed zich kort vóór het bestand van gisterochtend voor. Toen werd een gezin van acht gedood door een raket uit Israël. Volgens Palestijnse bronnen ging het om burgers, maar Israël beweert dat de vader commandant was van de Islamitische Jihad.

