Broos in gesprek met Degryse: "Néén, Anderlecht wint niet op Club (maar stél nu eens van wel...)" Stephan Keygnaert

05 mei 2018

08u44 0 De Krant Het zijn omzeggens buren - de ene, de beste analist van 't land, de andere, sinds 1 maart de nieuwe sportief directeur van KV Oostende. Tapasrestaurant 'Cookies' in hartje Brugge was voor Marc Degryse (52) en Hugo Broos (66) dan ook op wandelafstand. Een gesprek over hun beide ex-clubs Club Brugge en Anderlecht - aan de vooravond van de topper -, en over de feestjes in Oostende: "Met mij is het gedaan met olé olé."

Marc Degryse: "'k Zal eens verrassend openen - zeg eens, ben je recent nog in Kameroen geweest?"

Hugo Broos: "Wel, ik zou graag eens willen teruggaan, maar niet voor ze mijn ontslag correct hebben afgehandeld. 't Is te zeggen: ik ben nooit officieel ontslagen. Zoiets kon enkel met de handtekening van de eerste minister en die heeft de documenten nooit getekend. Tot daar aan toe. Wat meer is... Mijn contract liep af op 14 februari, máár er was intussen een verlenging afgesproken en ook vertaald op papier, weliswaar zonder handtekeningen. Mijn advocaten beweren dat zoiets nog steeds rechtsgeldig is - dat ze geen poot hebben om op te staan en een schadevergoeding moeten betalen. Ginder bougeren ze niet, dus gaan we volgende week naar de FIFA. Ik moet trouwens ook nog geld van vórig jaar."

Degryse: "En voor de rest, Hugo? Heb je het druk bij KVO?"

Broos: (grijnst) "Ik kom nu pas een beetje op mijn effen. Er kwam enorm veel op mij af - zóveel informatie. Over de kern, loonschalen, contracten, wat-weet-ik-niet-allemaal... 'Die map ligt daar, Hugo', 'dat ligt ginder'... - Luc Devroe heeft mij een paar middagen op weg geholpen, en voor de rest ben ik zelf op ontdekkingstocht geweest, bijgestaan door Johan Plancke, die overgekomen is van Roeselare en die tien keer meer kent dan ik over administratie en reglementering."

