Broos haalt Albanese topschutter, Vanhamel naar Beerschot 16 mei 2018

KV Oostende finaliseerde zijn eerste zomertransfer. De Albanese spits Sindrit Guri (24) tekende een contract voor drie seizoenen en komt over van het Albanese Kukesi. Guri werd met 20 goals in 35 matchen topschutter. De overstap van doelman Mike Vanhamel (28) naar Beerschot-Wilrijk raakte gisteravond ook officieel rond: hij tekent voor vier seizoenen plus optie. De keeper moet Romo doen vergeten, die terugkeert naar APOEL Nicosia. (DPB/