Broos geeft spelersgroep vrij 18 maart 2019

00u00 0

Toch een béétje gewonnen. Oostende-coach Hugo Broos gaf zijn spelersgroep een week vrij. Dat was de KVO-voetballers aanvankelijk beloofd indien ze minstens een punt zouden pakken tegen Anderlecht, maar Broos zag "veel wil om te winnen". "Daarom verdienen mijn jongens die rust." Na de congé wil Broos zo snel mogelijk de eerste zege van 2019 boeken. "Play-off 2 is geen verplicht nummer. Onze laatste matchen waren goed, nu moeten we doorgaan." (PJC)