Exclusief voor abonnees Brood kan Magnette alvast kneden 25 september 2019

00u00 0

Paul Magnette, die kandidaat is om Elio Di Rupo op te volgen als partijvoorzitter, stelde gisteren zijn nieuw boek voor... over brood bakken. De PS-coryfee bakt al tien jaar zelf brood en wil mensen zin doen krijgen om dat ook te doen. Maar of hij de Vlaamse partijen even vlot zal kunnen kneden als zijn deeg? (ARA)

