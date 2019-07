Exclusief voor abonnees Brons voor Van Riel in wereldbeker 23 juli 2019

TRIATLON

Na de winst van Jelle Geens in Montreal en zijn derde plaats in Hamburg, zorgde deze keer Marten Van Riel voor een Belgische podiumplaats in de wereldbeker sprinttriatlon (WTS) van het Canadese Edmonton. Tot anderhalve kilometer voor de finish leek het tussen Van Riel en Johnny Brownlee te gaan om de zege, maar in de slotkilometer kwamen wereldkampioen Mario Mola en Hayden Wilde terug. Brownlee won in 54'52, Mola werd tweede. Op slechts tien seconden van de winnaar zette Marten Van Riel zijn beste prestatie ooit neer. Jelle Geens werd uitgeschakeld door een massale valpartij vlak voor de wissel. Bij de vrouwen greep onze landgenote Claire Michel net naast haar eerste podium ooit. (KTO)