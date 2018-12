Brons voor Lintermans 10 december 2018

TRIATLON

Koen Lintermans uit Sint-Martens-Bodegem liep in de Ironman 70.3 Middle East Championship in Bahrein naar een derde stek in zijn 'agegroup' 35-39 jaar. 'Overall' kwam hij als 25ste over de streep, na de race kondigde Lintermans aan dat hij begin juni voor het eerst vader gaat worden. De race werd gewonnen door de Noor Blummenfelt, die het WR over de halve Ironmanafstand breekt met een tijd van 3.29:04