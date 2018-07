Brons voor Crestan na klacht 17 juli 2018

Niet alleen Jonathan Sacoor scoorde op het WK voor junioren, ook op de 800m was het prijs voor de Belgen. De 19-jarige Eliott Crestan greep het brons in 1:47.27, zijn derde tijd ooit, nadat hij in de halve finale zijn Belgische record al had scherper gesteld (1:46.84). De Kenianen Solomon Lekuta (1:46.35) en Ngeno Kipngetich (1:46.45) bleven, nadat hij door een val van een Britse atleet was opgehouden, voor de Naamse atleet buiten schot. Maar de Algerijn Cherrad werd gediskwalificeerd, omdat hij Crestan onrechtmatig afblokte in de eindspurt. De Belgen dienden een klacht in en zo kwam het brons toch in handen van Crestan, die over drie weken zijn EK-debuut bij de senioren zal maken in Berlijn. De jonge Belgian Tornados ten slotte, samengesteld uit Sven Van den Bergh, Sacoor, Simon Mazebo en Rayane Borlée finishten als vijfde in 3:07.05. (VH)

