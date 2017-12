Brons op WK, goud op EK. Prijzengeld: 817 euro 6 Nina Derwael 00u00 0

Turnen aan de top was jarenlang iets voor veel te kleine meisjes uit veel te grote landen, waar meestal veel te weinig democratie bestond. Maar in 2017 haalde een reuzin uit een vrije dwergstaat brons op het WK: Nina Derwael, 1 meter 67 groot, uit Sint-Truiden, België. Later op het jaar werd ze ook nog Europees kampioen op de brug en kreeg een turnoefening officieel haar naam. Geschiedenis schrijven, noemen ze dat, want geen Belg had het haar ooit voorgedaan.Uit het niets kwam die triomf niet, Derwael had op haar twaalfde al biceps en een rug als een triangel. En toen moest ze nog beginnen aan een bootcamp van zes jaar: de topsportschool in het verre Gent, waar twee Franse coaches haar klaarstoomden voor wat nu nog komen moet: de absolute top. Volgens sommigen is ze op de brug met ongelijke leggers zelfs nu al de beste van de wereld. Het bracht haar dit jaar 817 euro aan prijzengeld op. (SVB)

