Bronn wil weg en vliegt naar Gentse B-kern

Dylan Bronn (24) is door AA Gent naar de B-kern verwezen. Die ingreep kwam er nadat de Tunesische international het Gentse bestuur te kennen gaf dat hij de club in januari wil verlaten. Op zich niet onbegrijpelijk, want door de goeie prestaties van het centrale verdedigersduo Plastun-Ngadeu kwam Bronn na een blessure in het begin van het seizoen nauwelijks in actie. Dylan Bronn startte amper twee keer in de basis, tegen KV Kortrijk en Club Brugge. In die laatste wedstrijd leidde hij de nederlaag in met twee individuele fouten. Sindsdien mocht hij enkel nog invallen.

