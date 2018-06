Bronn twee maanden out 28 juni 2018

AA Gent zal Dylan Bronn (23) twee maanden moeten missen. Dat bleek gisteren uit een nieuw onderzoek in het Gentse UZ. Aanvankelijk werd op basis van een onderzoek in Moskou een onbeschikbaarheid van zes weken vooropgesteld. Uit het onderzoek in Gent blijkt dat Bronn in Tunesië-België een ontwrichting van de knieschijf heeft opgelopen, met een lichte beschadiging van de ligamenten. Dat betekent dat AA Gent het zeker de hele maand augustus - twee rondes Europa League incluis - zonder één van zijn sterkhouders zal moeten doen. (RN)