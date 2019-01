Bronn traint weer met groep 09 januari 2019

00u00 0

Dylan Bronn is hersteld van zijn hamstringblessure en traint sinds gisteren weer helemaal mee met de groep. Ook met de knieblessure van Giorgi Chakvetadze gaat het de goede kant uit, al traint de Georgiër nog altijd individueel. De Buffalo's trainden gisteren 3 keer: een strandloop 's ochtends, een intensieve training met onderlinge partijtjes in kleine teams in de voormiddag en een ontspannen sessie met voettennis en volleybal in de namiddag.