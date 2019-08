Exclusief voor abonnees Bronn en Dompé in selectie 14 augustus 2019

Dylan Bronn hervatte vorige week de trainingen bij Gent. Hij had wat last aan de voet, maar een scan bracht niets aan het licht. Hij trainde intussen weer en zit in de selectie voor Larnaca, al lijkt de kans bijzonder klein dat hij al in actie komt. Jean-Luc Dompé is weer fit en zit eveneens in de wedstrijdkern. Jan Van den Bergh was twee weken out met een heupblessure, hij heeft wellicht nog 14 dagen nodig om weer op niveau te komen. Een scan bij Eric Smith (voet) wees niets uit. Hij traint weer, maar behoort niet tot de selectie. Abonnees mogen gratis binnen tegen Larnaca. (RN)