Bröndby en Bordeaux doen goede zaak 10 augustus 2018

Als AA Gent de laatste voorronde van de Europa League haalt, wacht daarin meer dan waarschijnlijk Bordeaux. De nummer zes van de Ligue 1 van vorig jaar verzekerde zich in Oekraïne met een 1-3-zege tegen Mariupol van een erg goede uitgangspositie voor de return. Voor Genk wacht straks meer dan waarschijnlijk het Deense Bröndby. Dat ging in zijn heenwedstrijd met 0-2 winnen bij Spartak Subotica. Zenit Sint-Petersburg en Feyenoord liepen tegen zware 4-0-nederlagen aan. De Russen gingen zwaar de mist in bij het Wit-Russische Dinamo Minsk. Feyenoord kan het haast zeker schudden na een pandoering tegen het Slovaakse AS Trencin. (SJH)