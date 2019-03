Brommers brommen niet meer: 1 op 5 is elektrisch 06 maart 2019

Steeds minder brommers brommen nog. Van alle motorfietsen klasse B die in januari werden ingeschreven, was al 21% elektrisch - en dus veel stiller. Over heel 2018 was dat maar 16%. De aankoop van zo'n elektrische motorfiets wordt financieel steeds interessanter. Er moest al geen verkeersbelasting op betaald worden en de overheid gaf een premie tot 1.500 euro, maar sinds 1 januari zijn elektrische brommers ook vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling.

