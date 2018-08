Bromfietser (24) kritiek na knal tegen vrachtwagen 24 augustus 2018

00u00 0

In Harelbeke is een 24-jarige bromfietser woensdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt. De jongeman knalde ter hoogte van het staalverwerkingsbedrijf Buysmetal tegen een geparkeerde vrachtwagen. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook gisteren was hij nog kritiek. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Een deskundige van het parket onderzoekt de zaak. (AHK)