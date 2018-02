Bromfiets, enige vervoermiddel van koppel, gestolen 06 februari 2018

Een koppel uit de Leeuwerikenstraat in Oostende is op zoek naar de dief van hun bromfiets. Die werd in hun eigen straat aan huis gestolen, gisterenochtend. "Ik vermoed dat ze de bromfiets vanop straat gewoon opgeladen hebben en niet hebben opengeslepen", zegt Bruno Bruynsteen. "Anders was ik zeker wakker geworden. De brommer is het enige vervoermiddel voor mijn vrouw Dorothee om als poetshulp van klant naar klant te rijden. En bovendien gebruikt ze de brommer ook om ons dochtertje 's avonds van de creche te halen. Ze heeft die brommer dus echt nodig. We hopen hem toch snel terug te zien. De laatste tijd is er een echte plaag van dergelijke diefstallen hier in Oostende", besluit Bruno. (JHM)