Bromance is fini 14 november 2018

Bij Macrons staatsbezoek aan de VS in april omhelsden de Franse president en zijn Amerikaanse collega elkaar nog innig, maar de bromance is duidelijk 'fini'. Trump haalde gisteren op Twitter keihard uit naar Macron. Hij bekritiseerde onder meer zijn plan om een Europees leger op te richten: "Macron wil een eigen leger om Europa te beschermen tegen de VS, China en Rusland. Maar het was Duitsland in WOI en WOII - hoe is dat uitgedraaid voor Frankrijk? Ze begonnen in Parijs Duits te leren voordat de VS kwamen. Betaal voor NAVO of niet." Trump spotte ook met de lage populariteit van Macron en dreigde met extra heffingen op de import van Franse wijn. Daarmee straft Trump Macron af voor zijn veroordeling van het nationalisme tijdens een ceremonie ter herdenking van het einde van WOI. Duits bondskanselier Angela Merkel schaarde zich gisteren achter Macron en riep eveneens op tot de oprichting van een Europees leger. "De tijden dat we anderen blindelings konden vertrouwen, is voorbij", sprak ze, zonder de VS bij naam te noemen.

