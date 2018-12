Brol? Pas du tout 43 Angéle 22 december 2018

Brol. Daar, we hebben het gezegd. Het zou de kortste recensie van een debuutalbum ooit kunnen zijn, maar Angèle (23) koos gewoon zelf voor die ietwat aparte naam voor haar eerste album - omdat het haar met een glimlach aan dit land doet denken. Al een jaar komt de zangeres uit de Brusselse Rand op de radio met hits als 'La loi de Murphy' en 'Je veux tes yeux'. En we mogen nog zo hard oefenen, niemand krijgt het op z'n Frans met dezelfde mix van schwung en nonchalance gezongen als zij. Op haar paspoort staat 'Angèle Van Laeken', en dat maakt de zangeres de zus van rapper Roméo Elvis, met wie ze 'Tout Oublier' opnam. De 'Brol Tour' bracht haar langs Werchter, Couleur Café, Dour, twee uitverkochte AB's en in het voorjaar staat Angèle in - sorry, een uitverkocht - Vorst Nationaal. Laten we toch al spellend de nadruk leggen op haar leeftijd: drie-en-twin-tig. Zo jong, zo blond, en verre van brol! (CMA)

