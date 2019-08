Exclusief voor abonnees Brokstukken van Boeing vallen naar beneden in Rome 13 augustus 2019

00u00 0

Opnieuw problemen voor Boeing: deeltjes van een 787-vliegtuig zijn zaterdag naar beneden gevallen in Fiumicino, Rome. De brokstukken, sommige zo'n 10 centimeter groot, hebben daken en auto's beschadigd. Eén persoon raakte lichtgewond. "Dit had slechter kunnen aflopen als ze op het drukbevolkte strand waren terechtgekomen", klinkt de kritiek. Het toestel van lagekostenmaatschappij Norwegian Air was net opgestegen op de luchthaven van de Italiaanse hoofdstad en op weg naar Los Angeles, maar maakte vrijwel meteen rechtsomkeer toen de piloten een probleem met één van de motoren opmerkten. De 298 inzittenden werden veilig uit het vliegtuig gehaald. De metalen deeltjes zijn allicht afkomstig van de linkermotor. Wat de precieze oorzaak van het technische falen is, is voorlopig niet bekend. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis