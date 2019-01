Brokkeltunnel wordt TECHNOTUNNEL 18 januari 2019

De hipste tunnel van het land ligt in Brussel. Bijna twee jaar heeft het geduurd om de Hallepoorttunnel te renoveren - prijskaartje: 31,5 miljoen euro - en niet alleen de veiligheidsproblemen werden aangepakt, ook het decor kreeg een flitsende make-over. De 'smart tunnel' heeft tekeningen op de zijwanden die met gekleurde ledspots verlicht worden. Wie zoals het hoort met 50 km per uur door de tunnel rijdt, geniet van een "maximaal effect van de scenografie", klinkt het. Om de flashy tunnel officieel in te huldigen, wordt er morgen een raveparty georganiseerd door technoclub Fuse. Vanaf februari kunnen auto's er opnieuw doorrijden. (VRJB)

