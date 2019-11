Exclusief voor abonnees Broertjes Van der Poel verliezen hun "held en grootste supporter" 14 november 2019

00u00 0

Het afscheid van grootvader Raymond Poulidor kwam bij de Van der Poels aan. De Franse wielerlegende was de vader van Corinne, de wederhelft van Adrie en moeder van Mathieu en David. Die laatste stuurde een zwart-wit foto de wereld in van zijn opa met een supportersmuts. "Mijn held en mijn grootste supporter", plaatste hij er in het Frans bij. Ook de wereldkampioen veldrijden greep naar Instagram om zijn verdriet te delen. Zo dropte Mathieu een foto van zichzelf met zijn opa die hem innig knuffelt. "Altijd zo trots."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu