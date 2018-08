Broers, zus (en hondje) wuiven kroonprinses uit 29 augustus 2018

Daar gaat ze: prinses Elisabeth (16) is vertrokken naar haar nieuwe school. Met knuffels en kussen van broers Emmanuel (met rode broek) en Gabriël, kleine zus Eléonore en hondje Jeep werd de kroonprinses in Laken uitgewuifd. Het paleis postte op sociale media de foto's. Elisabeth is op het Atlantic College in Wales aangekomen, waar de activiteiten van nieuwe schooljaar al begonnen zijn. Leerlingen mogen er deze week kamperen. De prinses zal er twee jaar studeren. (PhG)

