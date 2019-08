Exclusief voor abonnees Broers worden papa met drie minuten verschil 14 augustus 2019

Goed getimed, heet dat dan. De broers Jordi (32) en Sweder (30) Broes werden deze week allebei voor het eerst vader. Allebei op 10 augustus, met drie minuten verschil, op een verloskamer naast elkaar in dezelfde materniteit. Eerst kwam Seppe, een flinke zoon voor Sweder en zijn vriendin Lynn Van Campenhout. Drie minuten later kwam Céleste ter wereld, dochter van Jordi en Heleen Vermeulen en 300 gram lichter dan haar neefje. Erna, mama van de broers, was zich tot het allerlaatste moment van geen kwaad bewust dat ze op één dag twee keer oma zou worden. "Céleste was immers uitgerekend voor de zestiende", vertelt Jordi. "Toen Sweder haar via Facetime belde om het goeie nieuws te vertellen, stak hij even de gang over. Want ja, er was nog meer goed nieuws te melden. Ze schrok zich te pletter toen ze ons, inclusief baby, te zien kreeg." Jordi en Sweder hebben trouwens wel meer gemeenschappelijk. Zo werken ze voor hetzelfde bedrijf. En de aankondiging van het heuglijke babynieuws? Dat deden ze in december per toeval allebei op hetzelfde kerstfeest. (BCL/AVH)

