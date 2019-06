Exclusief voor abonnees Broers Vanthoor 1 en 2 in 24 Uur van Nürburgring 24 juni 2019

00u00 0

De 47ste editie van de 24 Uur van de Nürburgring is een geweldige editie voor de Belgen geworden. Na een thriller van start tot finish ging de winst naar de Audi Sport Team Phoenix Audi R8 LMS van Dries Vanthoor, Frederic Vervisch en de Duitse routiniers Frank Stippler en Pierre Käffer. De winnaars hadden in de race amper 30 seconden over op de Manthey-Racing Porsche 911 GT3 R van Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Michael Christensen en Earl Bamber en dat uiteraard na de tijdstraf van 5 minuten voor de Porsche. De broers Vanthoor werden dus één en twee in wat één van de grootste wedstrijden van het seizoen is en dat is bijzonder zeldzaam. Olivier Muytjens werd met zijn team tweede in de klasse SP3 en JJ Motorsport miste net het podium in V4. (JCA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis