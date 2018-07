Broers Vandecaveye winnen hun eerste finale BEACHVOLLEYBAL 16 juli 2018

Lander en Louis Vandecaveye zijn de eindwinnaars van de manche voor het BK beachvolley in Menen. In hun eerste finale van dit seizoen pakten ze meteen de winst. Ze versloegen Bob Douwen en Aljosa Urnaut met nipte cijfers. De hitte was het hele toernooi door de bepalende factor. In de kwartfinales werden vier heroïsche duels uitgevochten die later de einduitslag zouden beïnvloeden. Bij de vrouwen werd het voor Britt en Elien Ruysschaert geen vier op een rij. Na een sterke openingsset bleken Sarah Cools en Lisa Van den Vonder het sterkst in de twee laatste sets van de vrouwenfinale. (WVM)

