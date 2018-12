Broers van kotmoordverdachte afgeranseld door groep Russen 26 december 2018

In Kortrijk is afgelopen vrijdagavond een vechtpartij ontstaan tussen een groep Russen en twee broers van kotmoordverdachte Mohammad M. (20). De Russen wilden de moord op Youlia Soboleva (19) begin oktober in een studentenhuis wreken. De broers van de verdachte zaten rond 22.45 uur iets te drinken in Bar Luxe. Het kwam tot een schermutseling tussen de groep Russen en de 22-jarige en 16-jarige broers van de verdachte. Beide broers werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. "Er zijn veel camerabeelden en getuigen van de vechtpartij", zegt het parket. De politie pakte drie Russische jongemannen op - twee minderjarigen en één meerderjarige. Die werden al snel opnieuw vrijgelaten nadat bleek dat één van de Afghaanse broers als eerste geweld gebruikte door en bierglas kapot te slaan in het gezicht van een Russische jongeman. Kort na de moord op Youlia Soboleva (19) liet de familie al verstaan dat de mannen in de familie het hier niet zomaar zouden bij laten. (AHK)

