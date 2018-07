Broers ontwikkelen nieuwe therapie tegen resistente kankers: "Het stopt echt nooit. Zelfs op familiefeest gaat het over onderzoek" Nadine Van Der Linden

17 juli 2018

00u00 0 De Krant Qua karakter zijn ze mekaars tegenpolen. En het leeftijdsverschil tussen hen beiden - zeven jaar - was lange tijd te groot om echt vrienden te zijn. Maar als wetenschappers vullen de broers Tom en Wim Vanden Berghe mekaar perfect aan: ze hebben een nieuwe therapie tegen erg resistente kankers ontdekt. "Voor je eigen broer doe je extra je best, in je werk."

Neen, twee druppels water zijn ze niet, als ze daar in hun witte stofjas bij de microscopen staan, in het lab van VIB-UGent. "Maar nu lijken we toch al meer op elkaar dan vroeger", zeggen ze. "Want we worden allebei wat grijzer en wat kaler, en dan begin je harder op mekaar te trekken dan als jongelingen." Er is enerzijds Tom, 41 jaar oud. "De nerd van ons beiden", beschrijft hij zichzelf. "Eerder introvert en altijd al gefascineerd door 'hoe de dingen in mekaar zitten'. Als kind haalde ik dvd-recorders uit elkaar, en als er een dode muis voor de deur lag, deed ik daar een dissectie op." Zulke nieuwsgierige jongetjes worden dus later 'doctor in de wetenschappen', in het geval van Tom met een specialisatie in biotechnologie. "Ik onderzoek vooral hoe cellen afsterven en aangroeien."

