Broers Lukaku revalideren in Antwerpen 21 maart 2019

Het liefst van al komen de broers Lukaku elkaar tegen bij de Rode Duivels, maar dezer dagen is het in Antwerpen. Bij Move to Cure, de praktijk van Lieven Maesschalck. Romelu revalideert er van zijn voetblessure - bij de voetbalbond blijven ze karig met commentaar om niet tegen de schenen van Man United te schoppen - Jordan herstelt er van operaties aan beide kniën. Zijn seizoen bij Lazio is sowieso voorbij. (NP/KTH)