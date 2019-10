Exclusief voor abonnees Broers in Firenze stierven wellicht aan overdosis pijnstillers 01 oktober 2019

Alles wijst erop dat de Kempense broers Dries (27) en Robbe De Ceuster (19) afgelopen weekend in Firenze zijn omgekomen door een overdosis van een pijnstiller op basis van opioïde. In de Verenigde Staten wordt het medicijn al langer door jongeren misbruikt om een roes op te wekken. Die trend lijkt nu over te waaien naar Europa. "Veel jongeren gebruiken de pijnstiller als surrogaat voor heroïne", waarschuwt toxicoloog Jan Tytgat. "Ze verdubbelen de toegestane dosis om zo een roes op te wekken, maar na verloop van tijd treedt gewenning op en hebben ze steeds meer pillen nodig om hetzelfde effect te bekomen. Dit is een zeer gevaarlijke trend."

