Broers Dardenne winnen in Cannes prijs voor beste regie 27 mei 2019

De broers Dardenne hebben zaterdag op het 72ste Filmfestival van Cannes de prijs voor de beste regie gewonnen voor hun film 'Le Jeune Ahmed'. De film kwam woensdag in de zalen en gaat over het leven van de 13-jarige Ahmed in België, die "tussen de absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen van het leven slingert". 'Le Jeune Ahmed' was ook genomineerd voor een Gouden Palm, maar die prestigieuze prijs ging naar de Zuid-Koreaan Bong Joon Ho voor 'Prestige'. De broers Dardenne wonnen de Gouden Palm al met twee films, 'Rosetta' (1999) en 'L'Enfant' (2005).

