Broers Abdeslam gebruikten valse Facebookprofielen om aanslag voor te bereiden 14 november 2018

De broers Salah en Brahim Abdeslam en Ahmad Dahmani hebben valse Facebook-accounts gebruikt om onderling te communiceren en om aanslagen voor te bereiden. Tussen november 2014 en januari 2015 werden de accounts 'Pouchos Pouchos', 'Raphaël Schott' en 'Rachide Bouriche' vanop het zelfde IP-adres vanuit een cybercafé in Molenbeek aangemaakt. "Salah was Pouchos Pouchos en probeerde zo tevergeefs contact op te nemen met Abdelhamid en Younes Abaaoud, die in Syrië zaten", klinkt het. "Hij nam ook contact op met Raphaël Schott, het valse profiel van zijn broer Brahim." Die communicatie stopte op 18 januari, vlak voor Brahim naar Syrië reisde om het gebruik van explosieven aan te leren. De derde account is van Dahmani (28), die momenteel een celstraf van 10 jaar uitzit in Turkije voor jihadisme. Dahmani vluchtte daags na de aanslagen in Parijs via Amsterdam naar Turkije en was bevriend met Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. (KSN)

