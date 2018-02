Broer van zelfmoordterrorist mag piloot worden 05 februari 2018

De broer van Lotfi Aoumeur, een Syriëstrijder uit Verviers die in 2016 omkwam bij een zelfmoordaanslag, mag zijn opleiding tot piloot hervatten. Dat heeft de Raad van State beslist. Het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart had de start van zijn opleiding in 2015 nog tegengehouden, "op basis van informatie van het OCAD". De jongeman stapte naar het gerecht omdat hij op geen enkel moment verdacht is geweest in een terreuronderzoek en geen kans had gekregen om zich te verdedigen tegen de beslissing. "De Raad van State is ons gevolgd", aldus zijn advocaat. "Mijn cliënt wil nog altijd piloot worden. Nu kan dat ook, maar het blijft afwachten of iemand zijn aanvraag niet opnieuw zal blokkeren." (KSN)

