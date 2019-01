Broer van Balthazar-bassist overleden na val van trap 25 januari 2019

Gitarist Wannes Casier, de broer van Balthazar-bassist Simon Casier, is woensdag overleden nadat hij op 1 december van de trap in zijn huis in Gent viel. Wannes vocht wekenlang voor zijn leven. Wannes was de oudere broer van Simon, die ook nog actief is bij Douglas Firs en met Zimmerman een eigen project heeft. Simon is samen met zangeres Noémi Wolfs (ex-Hooverphonic). "Ik zie je graag Wannes. Voor altijd", schreef de zangeres op facebook. Balthazar brengt net vandaag een nieuw album uit. (BBO/WSG)