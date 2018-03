Broer sleept Gordon voor de rechter 08 maart 2018

De biografie van de Nederlandse presentator Gordon doet veel stof opwaaien. In het boek onthult hij dat hij in zijn jeugd misbruikt is door een "familielid". "Ik vermoed dat bijna alle kinderen in ons gezin zijn misbruikt", schrijft Gordon. Onzin, meent zijn broer Johny Heuckeroth die naar de rechter stapt. "Ik kom op voor mijn ouders die niet meer leven. Zij hebben bloed, zweet en tranen voor ons gelaten. Dit kan niet. Al mijn familieleden zijn furieus. Waar dit vandaan komt? Geen idee. Hij zit in zijn eigen bubbel", klinkt het. Het is niet de eerste klacht van een familielid tegen Gordon. Zus Lydia deed dat vorige week al. "Van alles wat hij schrijft, is 70 procent gelogen", zei ze. Ook een hele rist bekende Nederlanders kreeg Gordon al over zich heen. Maar het zal hem waarschijnlijk worst wezen, want 'Gordon. Biografie van een entertainer' is momenteel het best verkochte boek in Nederland. (DJ)

