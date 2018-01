Broer minister niet geneigd om politiebaas te worden 26 januari 2018

Wie wordt de nieuwe baas van de federale politie? Die discussie woedt volop. Op 1 mei vertrekt commissaris-generaal Catherine De Bolle naar Europol. Volgens de Franstalige krant 'La Dernière Heure' is Antwerps korpschef Serge Muyters de gedoodverfde opvolger van De Bolle. Maar de broer van Vlaams minister Philippe Muyters drukte die speculaties met een kwinkslag de kop in. Hij sloot zijn nieuwjaarsspeech voor de relaties van de politie Antwerpen af met een citaat uit 'Star Wars': "Voor jullie een bus naar Brussel inleggen om mijn kandidatuur bij de federale politie te steunen, wil ik graag de woorden van Darth Vader citeren: 'I find your lack of faith disturbing.' ('Ik vind je gebrek aan vertrouwen storend.')" (PLA)

