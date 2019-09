Exclusief voor abonnees Broer François: "Dit zindert na" 13 september 2019

Natuurlijker dan een mens zou vermoeden. "Want ik kende die mannen al een beetje." François Kompany (29), nu zonder club en in het verleden bij bescheiden teams als Eendracht Aalst en Roeselare, maakte woensdagavond ineens deel uit van een sterrenensemble met David Silva en Sergio Agüero. "Ach, ik ben in het verleden wel eens vaker in de vestiaire van City geweest. Dit zindert na, maar ik denk dat de Anderlecht-jongens meer onder de indruk waren."

