Broer en zus ontbinden hun Duivels 09 juli 2018

Angèle (22) was één van de grote favorieten op zaterdag, grote broer Roméo Elvis (25) op zondag. En dan stelde hun papa Marka (57) er gisteren nog zijn nieuwste album voor. Van een familiegebeuren gesproken. De jongste van de familie Van Laeken zette op dag drie haar fans in The Barn in vuur en vlam met haar popnummers met een hoek af, al dan niet zelf begeleid op keyboard. De 'La Loi de Murphy'-zangeres wordt soms zelfs al de vrouwelijke Stromae genoemd. Eentje om in het oog te houden dus.

