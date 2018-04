Broer en zus mogen elkaar niet meer zien na ruzie om hond 26 april 2018

Een broer en zus, beiden in hun vijftiger jaren, uit Mechelen mogen elkaar een maand niet meer zien na een ruzie over de hond 'Lovely'. De broer werd door zijn zus, die naast hem woont, voor de rechter gesleept nadat hij haar een blauw oog had bezorgd. "We hebben allebei voor de hond betaald, maar ik mag het dier niet meer zien. De dag dat hij mij een blauw oog bezorgde, had hij gedronken", sprak de zus. De broer claimde dan weer dat hij zichzelf verdedigde en dat de hond op zijn naam staat. De rechter legde een contactverbod van één maand op. "Dat betekent geen sms, geen bezoek en geen telefoontjes. Ga naar het asiel en pak een andere hond. Lovely is niet uw verantwoordelijkheid", gaf de rechter nog advies aan de zus. De broer besloot uiteindelijk om de hond een maand lang bij zijn zus te stallen. (AVH)

