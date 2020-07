Exclusief voor abonnees Broer Dendoncker naar Brighton 01 juli 2020

De Premier League heeft niet langer één, maar twee Dendonckers. Lars (19), broer van Rode Duivel Leander Dendoncker (25), heeft een tweejarige overeenkomst (+ optie op extra seizoen) getekend bij Brighton. De defensief ingestelde Dendoncker was einde contract bij Club Brugge. Leuk detail: ook Leanders Wolverhampton was gecharmeerd door de jeugdinternational - net als Celtic en enkele Nederlandse clubs - maar uiteindelijk was Brighton het meest concreet. De West-Vlaming start er bij de U23. (NP)