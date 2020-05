Exclusief voor abonnees Broer Ashraf Sekkaki krijgt huisarrest voor drugshandel 04 mei 2020

Nasr-Eddine Sekkaki (29), de broer van topgangster Ashraf Sekkaki, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. "De man wordt gelinkt aan drugshandel en werd onder elektronisch toezicht geplaatst", zegt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Sekkaki werd bij een drugsdeal op heterdaad betrapt. Naar aanleiding daarvan werden op verschillende locaties in Mechelen huiszoekingen georganiseerd. Ook daar werden drugs en cash aangetroffen." Morgen moet Sekkaki voor de raadkamer verschijnen.