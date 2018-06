Broer Abdeslam brein achter overval 15 juni 2018

Mohamed Abdeslam, de broer van terroristen Salah en Brahim Abdeslam, heeft bekend dat hij achter een overval op twee ambtenaren van de gemeente Molenbeek zit. In januari werd het duo overvallen toen het 68.000 euro van het gemeentehuis naar de bank moest brengen. De Abdeslam-telg voerde de diefstal niet zelf uit, maar schakelde daar een kompaan voor in. Eén van de slachtoffers zou ook betrokken geweest zijn, maar de man in kwestie ontkent dat. Na de aanslagen in Parijs wierp Mohamed Abdeslam zich op als woordvoerder van de familie en veroordeelde hij de terreur. Even later raakte bekend dat de man in het verleden veroordeeld werd nadat hij als ambulancier geld van overleden mensen gestolen had. "Een jeugdzonde", zei hij daarover.

HLN